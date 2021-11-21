一名王姓男大生騎重機環島，18日下午行經台一線屏東縣枋山鄉路段時，撞上準備穿越道路的白色賓士，連人帶車插進賓士後擋風玻璃，送醫後仍不治死亡。不過當外界將責任聚焦於賓士車主或重機騎士之間時，國民黨立委葉毓蘭則指出，在非路口的安全島，本來就不應該有任何開口設計徒增危險，若沒有開口，賓士車主駛離停車場後只能選擇右轉，就不會在沒有號誌輔助下擅自橫越馬路。

對於枋山的重機車禍，葉毓蘭昨（20）日在臉書指出，這起事件如果雙方都能多注意一些，賓士車主橫越馬路時有多看兩眼、騎士有放慢速度，可能這起憾事都不會發生，但她也想從這起事故再次重申：在非路口的安全島，本來就不應該有任何開口設計徒增危險。

葉毓蘭指出，在台灣，因應住戶要求、民代議員等施壓，施工單位就不計後果，在本不該出現開口的安全島上劃出開口，美其名是為了便民，但後果總是如同這次車禍一樣不堪設想；而這些沒有任何意義的開口，有時還會再加上紅綠燈，讓原本暢行設計的道路徒增更多變因，在全台灣，有多少原本沒有問題的道路，都是因為這些事後加上的開口、號誌才導致種種交通亂象？

而讓葉毓蘭感到最無奈的是，自己所說的都是教育（安全駕駛的概念）與工程（道路安全設計）的範疇，可是當事故發生後，政府往往不懂得直面問題檢討，反而解決方法是「增設號誌、加裝測速照相、降低速限」，說來說去就是只會靠執法。

超速固然不對，但葉毓蘭也提到，也許每年交通事故死亡3000人的元兇，就是這些不懂得針對問題改進的官員，以及一味地只想為自己爭取業績卻沒有想到後果的民代，還有自私自利只圖自家門口方便出入停車的居民吧！她並喊話，著手檢討所有危險的道路設計吧。