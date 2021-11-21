屏東縣高樹鄉超商女店員9月因規勸楊姓男子戴口罩，慘遭挖眼攻擊，時隔近兩個月，潘姓女店員雖早已出院，但至今仍在家中休養，據家人表示，攻擊事件對潘女造成不小陰影，每天晚上都會做惡夢，也不太敢跟外人接觸、很少出門。

根據《TVBS新聞網》報導，潘女出院後到外婆家休養，雙眼傷勢仍需要時間康復，由外公外婆幫忙照料生活起居，不過潘女每天晚上都會做惡夢，也不敢跟外人接觸，基本上就是待在房間不會出門。

至於攻擊潘女的楊姓嫌犯，因患有精神疾病，犯後遭強制送醫，11月4日出院後移送屏東地檢署複訊，檢察官訊後認為，楊嫌涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪，且有反覆實施同一犯罪之虞，向屏東地方法院聲請羈押獲准。

而立委《精神衛生法》修法，衛福部長陳時中10月6日備詢時表示，衛福部和司法院一直在溝通雙方想法盼取得共識，目標會在年底提出政院版修正案送立法院審查。