國民黨台中二選區立委補選參選人顏寬恒發言人張禹宣遭爆酒醉鬧事，另名發言人白喬茵也在臉書PO文「很害怕」，對於輔選團隊被國家機器針對，顏寬恒直呼「很不好意思」他也抨擊對手這種全面圍剿的方式，讓民眾無法正確地去看待這場選舉。

顏寬恒說，對於國家機器介入中二選區這場補選，大家已經議論紛紛，另名發言人才加入競選團隊就遭到烏龍爆料，但「這場選舉的候選人是我」，感覺對張有點不好意思，為杜絕爆料、抹黑歪風，只要是不實的栽贓、抹黑或企圖影響選舉，「我們法院見」。

針對前立委陳柏惟指顏寬恒對於台中火力發電廠的問題前後態度不一致，顏寬恒也反駁，他從頭到尾都一樣，就是要求減排、降空汙是必然的；台中海線、屯區的民眾不是不歡迎燃氣，但首要條件是必須燃煤機組先除役、並要拆除，10減4才能再加2，這是共識。

顏寬恒強調，他的財報已經提交到監察院，公開透明且禁得起考驗、可以查詢，但無法保證不會又被作文章，因為常常都被作文章。