民進黨台中二選區立委補選參選人林靜儀，今天晚間分別成立大肚山及大肚、龍井區3個後援會，吸引數百民眾到場力挺，她表示，魚煎久了也要翻面，政治也是一樣，不能讓同樣的民意代表躺在那裏都不改變。民進黨籍市議員陳世凱則說，身為婦產科醫師的林靜儀就像是註生娘娘，媽祖很忙，所以派註生娘娘來照顧大家。
「林靜儀，凍蒜！」支持者冒著冷風高聲支持林靜儀，並送上包子、粽子及象徵「當選」的大蒜，讓林靜儀大呼感動，她表示，前總統府祕書長蘇嘉全2012年參選總統時，因豪華農舍事件引發爭議，事後雖確認該農舍未違法，但蘇也將其捐作公益使用；反觀國民黨對手顏寬恒，竟是買公保地蓋私人招待所。
林靜儀說，最近很多選民告訴她，中二選區的政治選舉文化要改變，希望她當選後能帶來改變；她並以煎魚為比喻指，魚煎久了也要翻面、看看有沒有焦掉，政治也一樣。她過去當不分區立委，拚了很多重大建設，當民意代表就是要照顧能照顧到的人，要照顧好地方選民。
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