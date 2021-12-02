台北市政府將大巨蛋（台北文化體育園區）旁的光復南路車道租給遠雄，供作大巨蛋地下停車場專用引道，但遭質疑違反程序，北市議會財建委員會今要求市府專案報告，議員批評就公益性而言也沒有方便到市民，市府配合遠雄霸王硬上弓。

議員陳義洲質疑，北市府去年10月簽核同意遠雄承租光復南路快車道，供作大巨蛋地下停車場引道，違反國有財產法第28條不妨害原訂用途的規範，光復南路若要出租應該仍要繼續使用，但市府卻讓公有變私有，即使同意租賃都應公開招標，但北市府卻以具公益性、公共性為由承租給遠雄，非常荒唐！

議員苗博雅不滿表示，北市府竟稱引道有公益性，但引道是連接遠雄的收費停車場，算什麼公益性？市府還拗說引道是市區道路隧道，何不乾脆說大巨蛋地下室是防空洞？且體育局說引道有公益性，財政局就認定有公益性，炮轟市府配合遠雄霸王硬上弓，另外租約期間勢必得到BOT結束，她酸市府「是超前部署55年嗎？」

議員邱威傑說，該引道只對經營者有好處，其次是消費者與觀看球賽的民眾，但北市用路人完全沒有享受到，議員林亮君也說，引道並非大巨蛋契約中北市府應辦事項，市府租給遠雄就是圖利，商場停車場都需要排隊，在外車道都有車行的情況下，她擔心如何讓排隊車輛不影響車流。

財委會一召楊靜宇最後裁示暫擱尚未審查的預算，要求相關局處應於12月7日前回應租地給遠雄之適法性、如何紓解當地交通壅塞問題。

對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩回應，該案已通過都市設計、環境影響評估，後續蓋完卻不讓他們用的是有爭議的。

陳世浩指出，分隔島本來不能開車，遠雄使用專用地下道雖占用快車道，但又新闢2線道，總共有8線道，停車場共有3個出入口，光復南路不會因此塞車，BOT本來就是市府的公共建設，具有公益性，也非遠雄專用，沒有圖利遠雄。