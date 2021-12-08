中二選區立委補選越演越烈！台中市議會民進黨多位議員總質詢時，抨擊市府在烏日區風雨運動場啟用典禮，未邀當立委補選候選人林靜儀醫師，僅邀另位候選人顏寬恒是行政不中立。藍營市議員林碧秀8日在議會質詢說，當天穿林靜儀競選背心的工作人員就在現場，也上台拉綵帶啟用，她要為市府爭取公道。

台中市綠營多位市議員昨日質詢說，台中市烏日區風雨球場舉辦啟用典禮，藍營立委候選人顏寬恒獲邀上台，抨擊市府用市政資源幫特定政黨候選人，顯然有行政不中立之嫌，市府應檢討改進。

林碧秀今天拿出當天啟用典禮照片指出，台上有身穿民進黨立委候選人林靜儀競選背心的人員也同台拉綵帶，選舉選到這樣實在是匪夷所思；為何要抹黑台中市政府，因她看不過去，才會利用今天質詢時間為市府平反。

林碧秀說，地方上經常舉辦這類啟用典禮和動土儀式，市府依慣例會邀有出力的人士參加；這座風雨球場從無到有顏寬恒都全程參與，當地里長才通知顏寬恒這場啟用典禮活動；剪綵是由曾經努力付出過的人參與，當天也有林靜儀陣營的人士參加，選舉是國家辦喜事、不要一味負面。

顏寬恒服務處強調，烏日風雨操場是寬恒他在立委任內時，召開各單位一起會勘時建議爭取，因南里的里位於烏溪與貓羅溪的交會處，很多建設都受到河川區域的限制，建風雨操場看似簡單但過程很不容易，落成啟用造福鄉親。