基隆市3名議員今天上午集結近百名市民至市府，要求市長林右昌針對協和電廠改建四接站有具體作為，反遭發言人沈詠珮批作秀。議員王醒之認為，身為一市之長，責任都往中央推，是要當「外推市長」嗎？林則再次回應，議會總質詢已多次回覆，今天議員到市府目的如發言人說明。

王醒之表示，林右昌完全是卸責，「中央或國營事業哪個重大政策不需與地方政府協商」？填海造陸對基隆從觀光到生態影響致鉅，從沒看過市府嚴正表明立場，空泛的「昌五點」只是文字遊戲，市民就是看不到具體作為才會到市政府前提醒市長別讓工程粗暴活埋珊瑚。

王醒之說，身為一市之長竟然還扣帽子汙衊陳情群眾作秀，誤導視聽要民眾去環評會主張，根本就是基隆捷運基八段翻版，什麼責任都往中央推，任期最後這一年是要當「外推市長」嗎？

議員陳薇仲表示，市府採用集遊法規訓民眾，顯見不僅全無能源「轉型正義」的追求，在民主人權議題上，仍擁護戒嚴時期惡法，即使威權銅像離開基隆，但威權遺緒仍盤踞在基隆市府廣場，若下個月環評專案小組會議仍毫無做為，真的讓人懷疑市府已暗自和中央達成共識。

議員張淵翔指出，林右昌寧願當海洋生態的劊子手，也不願代表多數市民向中央表態，不禁讓人擔心市府團隊協助開發單位隱瞞事實，甚至意圖帶風向說民代的陳情快閃是知法犯法，他認為，守護外木山的行動絕對要更積極、更深入地方，喚起市民朋友一起以連署反對。

對此，林右昌回應，再次強調市議會總質詢、臨時會時，幾位議員已說明意見，與實際上有落差，但這是中央案件，主導不在基隆市政府，市府對環境保護和議題，7年來有目共睹，大家目標方向一致。據了解，台電對這件事很重視，不斷積極縮小填海面積，已多次向議員說明，今天還到市府門口表達意見，目的應該很清楚，發言人已說過。