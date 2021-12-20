客運司機向台北市議員張斯綱陳情，市府把台北轉運站旁的「行一大客車停車場」規畫為春節防疫專車運轉接駁站，造成國道客運大客車無處可停，駕駛沒有休息的地方，怒喊難道要逼大家違規停車。北市公運處對此說明，有客運業者未明確下達通知駕駛，可把車另外停往替代場地造成誤會。

台北轉運站位於承德路、市民大道交叉口，有9家客運業者、提供49條服務路線，主要行駛宜蘭、桃園以南路線，北市中正區天津街8號行一大客車平面停車場讓台北轉運站、長途客運整備車輛停放，有33個大客車停車位，假日客運業者發加班車，行一大客車停車場幾乎滿場，停車需求高。

不過，有司機向張斯綱投訴，市府取消行一大客車停車場，今年12月22日起至明年2月25日作為春節防疫專車轉駁站，又不提出相關配套，台北轉運站的客運駕駛不知道要將車輛停放何處，根本不能好好休息。

客運駕駛說，公司依交通部規定駕駛連續駕車應有休息時間，如今客運駕駛進到北市，卻找不到可以停車休息的地方，痛批市府此舉是在逼客運駕駛違規停車，完全不在乎駕駛勞權、健康及乘客安全。

張斯綱要求北市交通局、公運處、勞動局應正視問題嚴重性，多起國道死亡事故，常因客運駕駛過勞而引起，另外，防疫專車運駁站應另覓合適點位，避免製造台北車站、台北轉運站周邊交通混亂，也請北市勞動局加強客運駕駛關懷，維護勞工相關權益。

對此，公運處長常華珍回應，有客運業者未清楚下達通知駕駛，可把客運開往公司替代場地，此外，公運處也將邀業者討論春節輸運，考慮開放台北車站周邊部分黃線臨停，並提供更多臨停空間。