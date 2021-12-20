高雄47歲傅姓男子將車輛停放於苓雅區福德二路某停車場，但卻遲遲沒有熄火，巡邏員警巡經此處察覺有異，擔心駕駛安危，便上前關心，未料，發現傅男神情慌張，又發現車內藏有安非他命吸食器玻璃球及毒品，警方立即將他逮捕，並依毒品危害防治條例將傅男移送法辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所巡邏員警19日深夜10時40分行經福德二路某停車場，察覺停車場內有一部發動中的自小客車久久未熄火，便上前關心車輛狀況，員警盤查時發現，傅男乘坐於駕駛座神色有異，且見到警方時的行為舉止格外怪異。

傅男見到員警竟急忙穿好鞋子，警方直覺有異狀，便要求傅男下車配合盤查，員警先在傅男車內找到吸管及含有殘渣的安非他命吸食器玻璃球，研判傅男應是將毒品藏在車內，隨後在車內的後視鏡隔層中又發現一小包裝有毒品（毛重0.26克）的夾鏈袋，經檢驗後，呈二級毒品安非他命陽性反應。

傅男發現事跡敗露，主動向警方坦承，自己因為壓力過大，所以才在停車場內藉由吸食毒品來紓解壓力，沒想到，卻遇到警方盤查，而剛剛急忙穿鞋的動作就是為了躲避警方查緝，但最後仍被警方發現，警方詢後依毒品危害防治條例將傅男移送高雄地檢署偵辦。

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