「今晚，我想來點？」，隨著民眾消費習慣改變，外送餐飲需求大增，外送員滿街跑，但卻不受《職安法》等保障，新竹市議員劉康彥在深入了解相關法令後，希望大新竹合併升格後，藉由「直轄市」才有的「職業安全衛生檢查權」，解決中央、地方分權的衝突。

劉康彥指出，外送平台業者與外送員間的法律關係屬於「承攬」或「雇傭」，目前只能以個案認定，絕大多數外送員不受勞基法等保障，不但沒有辦法投保勞保、全民健保，另外包括無法提撥6％的退休金，甚至外送員工作途中發生意外事故，也無法獲得相對應補償。

劉康彥強調，外送員中不少人屬經濟弱勢，普遍是為負擔家計而兼職，台灣自製劇集《大債時代》中的女主角，就是白天在銀行工作，下班兼差跑單送餐，很寫實的反應目前社會趨勢。

他說，不論是勞動部職安署的「食物外送作業安全指引」，或是平台業者提出的「美食外送平台業者自律公約」，不僅對業者沒有強制拘束力，對外送員權益保障更是有限。

劉康彥表示，他過去曾建議市府應效法台北市訂定外送平台業者管理自治條例，但北市版的條例內容多涉及勞工「安全衛生」範疇，且由於地方政府僅「直轄市」才有「職業安全衛生檢查權」，其餘縣市政府則由中央負責。

因此，即使新竹市訂定自治條例，在管理外送業者職業安全衛生的部分，恐起不了實際作用，甚至在罰則上容易產生中央、地方分權的衝突。

他說，為保障外送員享有公平、合理的派單與報酬，目前除雙北已有相關自治條例，台南市也已召開草案公聽會，聽取各界意見，若大新竹能順利合併升格，相信在中央專法未訂定以前，也能給予外送員更多保障。