經濟部於昨日配合行政院「物價聯合稽查小組」針對近期已漲價且具指標性之連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳等品牌業者，進行實地稽查作業，以了解餐飲業者調整價格情形及蒐集相關資訊。稽查小組由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位共同到現場稽查了解。

由於近期民生餐飲頻傳漲價情事，為防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院指示法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。

經濟部表示，物價聯合稽查小組查證如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。

受稽查業者，多數表示了解政府為穩定物價之作為，惟業者亦表示經歷新冠肺炎疫情及原物料上漲，為整體經營考量，故調整部分餐點品項價格；受稽查業者皆願配合查核並提供相關資料。