圖為出境人流分析系統，可顯示旅客所需的排隊時間。（范揚光攝）

圖為沉浸式體驗空間，旅客戴上AR眼鏡後可欣賞精彩的數位映像。（范揚光攝）

為提升服務品質與營運效率，並作為未來基礎建設及推動智慧化的參考依據，桃園機場公司30日舉行「桃園國際機場智慧化服務試辦計畫成果展示」，並發表4項試辦中的創新服務。

機場公司總經理但昭璧表示，後疫情時代低接觸的個別化智慧服務已成為趨勢，且近年來人工智慧、物聯網及影像感知技術的逐漸成熟，因此機場公司與工研院及國內5家業者攜手合作，發展「航廈內旅客定位」、「出境人流分析」、「沉浸式體驗」及「空側機坪人員活動定位」等應用技術，提升服務品質並增進管理效率。

但昭璧強調，桃機在智慧化的概念性研究成果不斷推陳出新，未來國內的ICT（資訊與通信科技）業者不再只是智慧化、電腦及資通科技的供應鏈，而是升級為研發者和提供者，這是目前桃機努力的目標。

機場公司表示，為推動數位轉型，桃機於2020年制定「桃園國際機場與智慧化產業場域合作實驗試辦計畫」，目的在鼓勵具創新技術的業者，將智慧化相關的產品或服務，在機場測試驗證，除了讓業者熟悉概念驗證過程，還可以獲得旅客試用的直接反饋作為改善依據。機場公司也歡迎業者踴躍提案，一起發展科技應用的各種可能性。