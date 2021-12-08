台北市議會上月通過「重陽敬老金致送自治條例」，市長柯文哲決議下周提覆議，此舉惹毛藍綠黨團，決議祭出甲級動員投票維持發放，遭柯文哲酸「2黨合作是為了社會公義嗎」。國民黨議會黨團書記長王欣儀今反嗆，市府不該挑釁議會，硬要覆議只是丟臉。

柯文哲今出席「北捷、北科、宏碁」國際級團隊打造捷運安全國家隊記者會，會前媒體詢問重陽敬老金市府提覆議一事。他直言，國民黨和民進黨什麼時候合在一起，「是為了社會公義嗎？」

王欣儀指出，藍黨團會發動甲級動員，因為覆議是不記名投票，為了防止跑票，表決時會同步舉手。針對柯文哲諷刺藍綠為何默契合作？她則強調，沒有和民進黨特別合作，因當時表決有兩版本，身為民意代表表達民眾聲音是天職，也是民意的展現和表達。

王欣儀也說，議會通過的重陽禮金自治條例，並沒有金額限制，給市府很大的行政權，不是一定要發1500元，可依財源做行政考量，對柯文哲「藍綠合作」的說法無法接受。

王欣儀直言，市府不該挑釁議會，因為根本不會通過，硬要提覆議會讓「市府很丟臉」，且在國際政治上，政府對民意機關做覆議是對民意的挑戰，若又沒通過，市府要負政治責任。

此外，北市議會今日下午舉行大會，民進黨議員洪健益發言表示，市府提覆議案在歷史上非同小可，若沒過應負政治責任，意即柯文哲應該下台，但議長陳錦祥說，這沒有法律規定，是否要下台會交由市民公評。