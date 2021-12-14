台北市明年度預算編列28億元，要購買新冠肺炎第3劑疫苗，但目前疫情趨緩，加上目前疫苗供過於求，北市府決定不編預算，但先保留科目，北市議員陳永德建議，直接刪掉就好沒必要保留；北市議員許淑華則認為，先保留科目，萬一未來疫情再起，可再編預算。對此台北市長柯文哲表示，「好啦，好啦，你說怎樣就怎樣。」最後，警政衛生委員會決議，將28億預算全部刪除。

依照台北市議會預算規定，預算全數刪除後，2年內不能再編相同科目的預算，而北市府決定不編列28億新冠肺炎第3劑疫苗，建議保留1000元預算科目，但是否保留新冠肺炎第3劑疫苗28億預算科目，警政衛生委員會議員意見分歧，陳永德認為，購買疫苗後，還是要中央統籌運用，建議直接刪掉就好，未來如果要買口服藥就再編就好。

北市議員阮昭雄痛批，買疫苗根本是柯文哲的政治操作，而不是為了市民買疫苗，把議會當作傻子；議員簡舒培則表示，為避免政治操作，可下附帶決議寫清楚，什麼情況下可啟動疫苗執行。

許淑華則擔心，北市府要求保留預算科目，未來如果疫情再起，如果沒有保留我們全刪了，他們又要編列怎麼辦？

陳永德也指出，是柯文哲自己喊不要預算的，審預算是我們，為什麼要保留1000元預算科目，未來與疫苗無關的預算，另外編預算就好，如果要買口服藥，也可以再編其他科目。

柯文哲今拜會警政委員會時被問到，是否可以全數刪除預算？他表示，保留預算科目是比較安全，但陳永德認為，需要再編就好，柯表示，「好啦，好啦，你說怎樣就怎樣。」最後，警政衛生委員會決議，全數刪除28億預算。