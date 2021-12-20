受國際原油價格走低，美國汽油零售價格終可在年終假日前從高點下滑。但分析師也指出，基於年底將有逾1億名美國民眾出遊，汽油價格預料續跌空間有限。

燃料價格是美國10月通膨升抵數十年高點的關鍵因素之一，不僅重創美國總統拜登的民調支持度，也引發外界要求調查汽油市場是否涉及操縱。美國是全球最大汽油消費國之一，年終假日是民眾開車出遊的旺季。

所幸自美國汽油零售價格在上月飆漲到每加侖3.42美元後就逆轉下跌，到17日為止平均價格已降至3.31美元。雖然11月汽油創下的高價並非是歷史新高，不過與一年前相比仍勁升6成。

其中各地的汽油價格跌勢不一，這主要與各州祭出的額外誘因、地理因素及氣候是否影響汽油運輸有關。

例如密西根州與印第安納州，汽油平均售價就下跌超過25美分。密西根州目前每加侖價格為3.152美元。

至於在美國西岸，由於本月稍早受到歷史性洪水衝擊，使得汽油價格幾乎不動於山。截至上周加州汽油平均售價為4.67美元，只比一個月前下滑兩美分。在奧勒岡州，汽油售價為每加侖3.774美元，比一個月前便宜1美分。

美國汽油價格下滑的主要歸因於原油價格走跌、後者約占汽油價格逾5成。自從布蘭特油價攀升到每桶86美元高價後，如今已跌至約73美元附近。分析師指出，油價走跌與先前美國釋出戰備儲油與預期未來數月供給將增加有關。當然Omicron快速擴散全球多國，使得疫情復燃，也讓石油需求的不確定性再度升高。

不過整體而言，受需求反彈與供應趨緩，今年原油價格仍比去年強漲約5成。

鑒於消費者需求攀升，未來汽油價格下檔空間有限。美國汽車協會 (AAA) 預估年底假日將有逾1億人開車出遊，比2020年同期增加28％。Kpler石油分析師史密斯（Matt Smith）表示，理論上汽油價格雖然持續走低，但下跌幅度不會超過25美分。