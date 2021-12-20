新北市政府消防局今(20)日上午11時30分於消防局南雅分隊車庫前廣場舉行新北市「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮，本次由中央補助新北市1億510萬元汰換2輛50公尺雲梯車、1輛30公尺雲梯車及1輛水庫車，現場由消防署長蕭煥章及消防局長黃德清進行交車儀式，新北市感謝中央積極協助地方充實消防人力、車輛、裝備及器材等，提升消防救災量能。

中央補助新北市1億510萬元汰換2輛50公尺雲梯車、1輛30公尺雲梯車及1輛水庫車。(新北市消防局提供)

新北市除了中央補助汰換外，過去3年市府共編列3億2,950萬元，更努力向交通部爭取雪隧專案補助款8,291萬元，共汰換42輛消防車，另明年更編列1億450萬購置汰換13輛消防車，積極降低車輛逾齡率，110年新北市車輛逾齡率為8.7％，六都逾齡率最低。

中央補助新北市1億510萬元汰換2輛50公尺雲梯車、1輛30公尺雲梯車及1輛水庫車。(新北市消防局提供)

此次補助汰換的水庫車配發新莊分隊期望加強新莊地區及林口地區水源缺乏區域，解決初期水源不足問題，另30公尺雲梯車配發至金山地區期望協助金山偏遠地區部分高樓救災及救助，50公尺雲梯車2輛配發至土城及國光分隊增加對土城區及中和區高樓搶救戰力投入，降低災害影響與損失。

中央前瞻計畫基礎建設也持續補助新北市烏來分隊廳舍耐震補強工程(156萬3,015元)、第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍耐震詳評(28萬9,239元)、頂埔分隊廳舍拆除重建工程(5,802萬5,000元)、第一救災救護大隊大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍重建工程(8,000萬元)。另一般性補助款於108至110年補助國光分隊、中和分隊及第五大隊部廳舍的興建。

黃德清局長表示特別感謝內政部消防署補助新北市，希望未來中央與地方持續通力合作，使新北市的消防車輛逐年汰換及廳舍的補強及興建，共同守護社會大眾的生命財產安全，使新北市政府消防局成為全國最堅強的救災隊伍，更讓新北市民安居樂業，新北成為「安居、安全、安心」的三安城市。