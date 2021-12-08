新北市機動疫苗接種站天天開站！8日起板橋大遠百站開打，9日起家樂福板橋店接力上場，各站也紛紛祭出限量超值百元好禮，有暖心禮物袋、200元抵用券等，秀泰生活樹林店9至11日也加入，業者更加碼贈送免費電影兌換券，每天限量500份。

新北市長侯友宜表示，新北嚴謹面對疫情，讓民眾有新型態防疫安全生活，為鼓勵民眾完成完整疫苗接種，增加保護力，新北市設置「機動疫苗接種站」，隨站隨打帶給民眾便利和健康，表現亮眼，依據近幾天現場接種情況來觀察，仍有近五成民眾到機動接種站完成施打第一劑，因此呼籲還沒打疫苗的民眾多多利用，新北醫護也會持續努力用心協助疫苗接種。

為讓前往接種疫苗民眾安心又暖心，7日至9日一連三天，新北市機動疫苗接種站推出每天限量一百份、價值超過百元的暖心實用好禮，包括有新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋……等貼心小物搭配組合，各站還會隨時出現不同驚喜。8日開打的板橋大遠百站是轄內第一個百貨接種點，除了暖心禮物袋，還祭出200元餐廳百貨抵用券及耶誕城限定口罩好禮，吸引大批民眾排隊接種疫苗。

衛生局長陳潤秋表示，9日、10日家樂福板橋店及家樂福新店店陸續開打，將送出美味的限量營養餐盒，讓民眾大飽口福；9日到11日轄內還會再新增一個接種點秀泰生活樹林店，業者加碼贈送每天限量500份免費電影兌換券一張；同時板橋車站及新北市府2樓的耶誕城接種站更加碼推出限量百元超商禮券及限量暖心小毛毯，持續不間斷的安心疫苗接種服務和貼心好禮驚喜，在歲末之際帶給民眾暖暖的祝福與歡樂。