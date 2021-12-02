民進黨立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞施暴的案件，消息曝光後已在律師的陪同下進行報案、提告，對此，律師陳君瑋分析林男可能面臨的刑責，並表示，這次案件會備受矚目，是因為高嘉瑜是高曝光、高流量的網紅立委才會鬧成這樣，如果是一般的女生只好忍氣吞聲。

陳君瑋昨（1日）在政論節目「年代向錢看」上表示，這個案件進入司法程序後，林男將會面臨怎樣的刑責，首先是林男痛打高嘉瑜，那就是傷害罪，五年有期徒刑，一般實務上的傷害罪都是判六個月以下，可易科罰金，可是在高嘉瑜的案件裡，林男因有前科，因此累犯會加重刑責二分之一，因此判刑會超過六個月，所以林男關定了。

其次，陳君瑋指出，林男把高嘉瑜關在板橋的飯店二天，這叫私刑拘禁，違反刑法302條的妨害人行動自由，面臨五年的有期徒刑；另外，林男手握有私密照等文件，這違反恐嚇罪，陳君瑋提醒檢調單位，別忘了列恐嚇罪，因為大家看很多新聞，大概都有傷害、妨害行動自由、妨害秘密，但是忘了列恐嚇罪，恐嚇罪也是五年有期徒刑。

陳君瑋稱，最後就是妨害秘密罪，林男手上的不雅照片怎麼來的，一定就是偷拍，這個東西如果整個掀出來，基本上就是李宗瑞翻版。至於判刑多久，陳君瑋認為，就是看法官的量刑，在實務上一般實務的案例，雖然傷害罪刑責五年，但是一般來講，受害者的傷勢沒有很嚴重，或沒有當下驗傷，可能保護令都還不見得能夠成立，這是因為高嘉瑜是高曝光、高流量的網紅立委才會鬧成這樣，一般的女生只好忍氣吞聲。