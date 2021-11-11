台中市7日清晨發生一起開瑪莎拉蒂名車的3煞，爆打發生擦撞車禍的宋姓男大學生案，引發社會譁然，市長盧秀燕昨(10日)晚間在臉書強調，拒絕任何人企圖挑戰法規秩序，將嚴厲查辦暴力犯罪。該文曝光後，有2.1萬名網友認同且「拜託市長一定要嚴懲重罰」、「這絕對要嚴懲」。

此事引起外界極大關注，盧秀燕昨晚在臉書提及，因車輛擦撞事件卻遭受暴力毆打，台中市絕對無法容忍如此囂張行為，已要求嚴查重辦，在聲請拘票獲准後，10日下午已將嫌犯3人拘提到案，並將在場助勢者4人也傳喚到案，全案移請台中地檢署嚴辦，朝向殺人未遂、組織犯罪等罪嫌送辦。

盧秀燕強調，面對如此惡行絕不姑息，警局已組成專案小組，拒絕任何人企圖挑戰法規秩序，將嚴厲查辦暴力犯罪，全力維護社會治安。該篇貼文曝光不到一天的時間，已有2.1萬人按讚，議員黃健豪留言表示，「市長加油！一定要嚴懲不法」，議員羅廷瑋也喊話，「市長請務必追究警察局的責任，員警辦案應該寧嚴勿鬆」。

另外不少網友也都留言表示，「那孩子的媽媽心都要碎了」、「一定要嚴懲重罰」、「重罰！」「非常之可惡的一群人，有夠囂張」、「市長媽媽，一定不要讓你的孩子們受到驚嚇」、「市長媽媽鐵腕硬起來」。