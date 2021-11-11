新光三越台北站前店周年慶18日起至12月5日展開，全力對準小資上班族、年輕族群，祭出保暖服飾、禦寒冬被1.5折起，40品牌、20萬組美妝特惠組2.7折起，智能家電現省萬元，皆享滿千送百。

伊林娛樂模特兒持新光三越台北站前店周慶LAMER 經典乳霜（右），100ml x 5罐，8萬4600元，首日用skm pay買再送dyson V7，限量10組。ESTEE LAUDER特嫩超導全方位修護露巨霸容量發燒組（左），價值1萬270元、特價6500元，首日購買獨家加贈402迷你脣膏。（新光三越提供）

根據新光三越販促部協理彭緒箴觀察，新光三越周年慶10月7日起至今，洗碗機、洗脫烘洗衣機皆賣超過2000台；高階淨水機、床墊皆超過千組；宅家可用的美髮器材爆量，賣超過5000組；這2周天轉冷，機能型外套賣超過3000件。後續桃園大有店、台南新天地、高雄左營店於11日開打，台北站前店18日壓軸，4店買氣相對看好，周年慶檔期皆至12月5日，目標全台15店周年慶業績可超越去年的202億元。

新光三越台北站前店首日用skm pay買Galaxy Z Flip3 5G（256G）+ Galaxy Tab S7 FE64G，5萬1788元送dyson V7，限量10組。（新光三越提供）

台北站前店聯手全館近500個品牌，持振興五倍券200變250、5000變7000；天天有超級會員慶，每早10時上APP搶券，扣10點可變千元，限量6500份；貴賓卡友持紙本五倍券單筆滿1000元，抽萬元五星級嘉義新悅花園酒店住宿券。

新光三越台北站前店振興限定美麗加碼，LANCOME超未來精華振興加碼組，價值1萬6900元、特價4950元，2.9折。（新光三越提供）

首日限定瘋狂加碼，持skm pay購買今年話題夯品三星Galaxy折疊手機+平板套組、LAMER精典乳霜組、OSIM V手天王，送市價1萬4900元的dyson V7 Fluffy+無線吸塵器，各限量10組。

新光三越台北站前店全民振興攻略5000變7000，虎牌6人份壓力IH炊飯電子鍋，原價5萬元、特價2萬5900元，52折，持5000元五倍券再折2000元。（新光三越提供）

40品牌、20萬組美妝特惠組2.7折起，使用APP綁定skm pay線上搶購15大明星特惠組，獨享買正送正再+1優惠，最低4.5折，必買趨勢夯品有「早C晚A」則著重早上維他命C亮白、晚上為他命A或A醇修護。

針對天冷，購買抗寒冬衣1.7折起、冬被1.5折起，PUMA、LEVI’S等大學T買1送1，千件大衣全面3折起；智能家電現省萬元、五星級高級床墊15%回饋、枕頭2000元有找。