新光三越台北站前店周年慶18日起至12月5日展開，全力對準小資上班族、年輕族群，祭出保暖服飾、禦寒冬被1.5折起，40品牌、20萬組美妝特惠組2.7折起，智能家電現省萬元，皆享滿千送百。
根據新光三越販促部協理彭緒箴觀察，新光三越周年慶10月7日起至今，洗碗機、洗脫烘洗衣機皆賣超過2000台；高階淨水機、床墊皆超過千組；宅家可用的美髮器材爆量，賣超過5000組；這2周天轉冷，機能型外套賣超過3000件。後續桃園大有店、台南新天地、高雄左營店於11日開打，台北站前店18日壓軸，4店買氣相對看好，周年慶檔期皆至12月5日，目標全台15店周年慶業績可超越去年的202億元。
台北站前店聯手全館近500個品牌，持振興五倍券200變250、5000變7000；天天有超級會員慶，每早10時上APP搶券，扣10點可變千元，限量6500份；貴賓卡友持紙本五倍券單筆滿1000元，抽萬元五星級嘉義新悅花園酒店住宿券。
首日限定瘋狂加碼，持skm pay購買今年話題夯品三星Galaxy折疊手機+平板套組、LAMER精典乳霜組、OSIM V手天王，送市價1萬4900元的dyson V7 Fluffy+無線吸塵器，各限量10組。
40品牌、20萬組美妝特惠組2.7折起，使用APP綁定skm pay線上搶購15大明星特惠組，獨享買正送正再+1優惠，最低4.5折，必買趨勢夯品有「早C晚A」則著重早上維他命C亮白、晚上為他命A或A醇修護。
針對天冷，購買抗寒冬衣1.7折起、冬被1.5折起，PUMA、LEVI’S等大學T買1送1，千件大衣全面3折起；智能家電現省萬元、五星級高級床墊15%回饋、枕頭2000元有找。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。