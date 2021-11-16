嘖嘖募資平台QR Code，掃描可以看到咖啡與文學的群眾募資計畫。（太陽星提供）

早鳥套組內含4《第四十二屆時報文學獎得獎作品集》。（翻攝自嘖嘖募資平台）

「TYS Super Coffee雙冠軍禮盒」以4種文學獎評選項目為主題。（翻攝自嘖嘖募資平台）

頂級品牌「TYS太陽星」攜手時報文學獎與百味咖啡推出「TYS Super Coffee雙冠軍禮盒」，以新詩、散文、影視小說、報導文學等4種文學獎評選項目為主題，找來SCA專業烘豆、沖煮師陳佳慧烘製專屬風味豆，調配出4款文學咖啡風味。

以咖啡香佐閱讀，讓文學不孤單，即日起於嘖嘖募資平台募集愛好者，品項除了早鳥優惠套組，亦有販售單一口味咖啡禮盒、4種口味咖啡禮盒、文學咖啡杯等，即日起至12月10日都享有活動優惠價。

早鳥套組699元，內含4種文學主題浸泡式咖啡包各２入、《第四十二屆時報文學獎得獎作品集》、文學咖啡杯，原價1778元，嘖嘖早鳥特惠699元，限量50組，下殺39折起。

雙冠軍禮盒讓在地咖啡與文學有了跨界合作的機會，具有文化指標意義的「時報文學獎」孕育許多創作者，這次攜手百味咖啡，強強聯手，讓台灣在地風味也能透過文學啟動味蕾與閱讀的感官饗宴。