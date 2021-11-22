遠傳心生活獨創跨超商咖啡寄杯服務，即日起7-ELEVEN、全家、萊爾富和OK四大超商全數上線，全台共有上萬個店點方便用戶兌換，品項擴大涵蓋各式茶飲及咖啡，提供用戶更完整的寄杯兌換服務，週一咖啡日再享50%遠傳幣回饋。

遠傳表示，即日起至12月31日，用戶透過遠傳心生活APP轉贈親友咖啡，遠傳不但再送一杯，還有機會抽iPhone 13或三星最新摺疊機。

此外，遠傳心生活除了獨創的跨超商寄杯服務外，也有許多實用的生活服務，從線上生活繳費、電子發票載具到知名品牌優惠，一應俱全，即日起用戶獨享餐飲、居家生活、飯店住宿等優惠，加入即享好康又便利。

遠傳心生活提供7-11、全家、萊爾富、OK跨四大超商的寄杯服務，只要使用遠傳心生活APP，依照自身飲用習慣選擇輕享組、超值組或尊爵組，完成購買後就能任意跨四大超商、跨門市兌換領取組合內的咖啡或茶飲。購買寄杯組合，除能使用遠傳幣折抵，在每月任一週一咖啡日購買，還能享有一次50%的遠傳幣回饋，月月消費月月回饋。

遠傳表示，遠傳心生活便利的跨超商寄杯服務，讓用戶透過「轉贈服務」，就能直接以APP轉贈飲品，不論是嗜咖啡因的同事、還是愛品茶的好友，只要對方也成為遠傳心生活會員，即可輕鬆透過手機領取贈禮。

遠傳心生活一站式的行動生活圈，一網打盡多元優惠內容，並與多家知名品牌推出用戶獨享尊榮優惠方案，在食、衣、住、行、育、樂上全面滿足消費需求。即日起至12月31日，用戶於遠傳心生活APP領取折價券，至全台涓豆腐實體門市，指定餐點五折起，至全台特力屋實體門市消費，立即享滿千折百優惠，不論添購居家雜貨、入冬換季用品；年底前想利用年假出遊的用戶，入住君品、雲品、翰品、兆品和品文旅，訂房最低2000元起。