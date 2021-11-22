台糖以「台糖本土甘蔗糖」榮獲國內第一支產銷履歷（TAP，Traceable Agriculture Product）加工驗證糖品，並於22日與農糧署共同舉辦「台糖本土甘蔗糖上市記者會」。台糖總經理王國禧率領同仁出席，農委會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一，及財團法人中衛發展中心董事長謝明達等多位貴賓也蒞臨支持，共同見證台糖開創國內砂糖生產食安的新紀元。

台糖表示，公司以農立業，一向秉持友善耕作、永續經營之理念發展農業，加上現今消費者格外關注食安議題，台糖與農糧署攜手，推動「台糖本土甘蔗糖」產銷履歷驗證，通過層層關卡，順利成為國內第一個榮獲TAP標章的糖品。砂糖是台糖最具代表性的產品之一，TAP標章不僅肯定台糖在把關吃得安心、建置溯源管理的用心，也展現台糖致力提升產品價值及差異化，讓優質糖品加味我們的生活，一年365天，天天甜甜蜜蜜，歡天喜地。

台糖公司自去年9月即投入善化糖廠本土二砂(本土甘蔗糖)驗證工作，轄下3885公頃自營農場及約耕農場通過驗證面積後，委託中興大學農產品驗證中心進行驗證，以符合食品安全、環境衛生及永續生產之要求；同時在農委會團隊輔導下，順利取得「甘蔗原料」及「作物加工」兩種驗證證書，為取得TAP產銷履歷標章奠定穩固的基礎。

台糖強調，本土甘蔗糖的原料甘蔗品種具高糖度、抗病蟲性強、宿根性佳及萌芽速率快等特性，孕育在純淨、無汙染的土地，採行減少化肥及農藥等友善環境的耕作模式，生產、加工及分裝過程亦遵循臺灣良好農業規範(TGAP)，讓百年善化糖廠出品的本土甘蔗糖順利通過認證，未來台糖也會接續推動虎尾糖廠的糖品履歷認證。

台糖指出，具有身分證的「台糖本土甘蔗糖」目前已於台糖蜜鄰、台糖易購網、全聯、家樂福及台糖特約專櫃等通路販售，不論做菜、烘焙、咖啡皆適宜，歡迎消費者大力支持友善環境、可追溯及永續生產的本土甘蔗糖，品嚐蘊含在金黃色澤下的獨特風味與濃郁蔗蜜香，也感受台糖的用心與安心，享受台糖即享受健康。