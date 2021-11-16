無畏疫情，樂多多集團逆勢展出9大品牌，自8月至今旗下品牌「肉多多火鍋」已經開出11家新店，最新一家直營店16日於豐原太平洋百貨登場，這也是肉多多火鍋首度進駐台中百貨商場！樂多多表示，看好百貨商場的人潮與消費力，未來展店規劃將朝街邊店與百貨店雙管齊下，為餐飲業注入更多生機與活力。

樂多多集團今年共開出35家新門店，目前旗下九大品牌的直營店，年底前可望突破70家；預計2022年初再創一新品牌，明年規劃十大品牌再開出30家直營店，總店數破百店、年營收上看30億元。

樂多多集團表示，三級警戒期間，「肉多多火鍋」積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，推出新菜單爆炒系列湯頭之後，回頭客超過八成，近四個月集團APP會員就超過30萬人，門店的運作動能也因為即時轉型，讓員工的工作權利受到保障。

隨著疫情趨緩，樂多多集團再次啟動原訂5月的展店計畫。樂多多表示，三級警戒期間僅提供套餐外帶，卻發現包括樹林、新莊與中壢等非餐飲業傳統主戰場，週末的單日營業額竟然可以突破20萬元，因此，不僅是豐原地區消費者頻頻敲碗的新門店，也很看好接下來深耕有發展潛力的地區，不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。

樂多多表示，為歡慶「肉多多火鍋」豐原太平洋店開幕，即日起來店消費套餐即可獲得「狂開好禮7選1」，內容有蛤蜊、活菌豬、無骨鮮雞腿、麻辣鴨血、虱目魚滑、白蝦、巴沙魚片，要讓來店顧客呷好、呷飽、呷巧。