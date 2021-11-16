鑑於「買房送餐」已是城飯店爭取消費者訂房、提高住房率最有效的「武器」，台北晶華酒店即日起至12月30日、再以「買房送酒」為概念推出「買6000送10000美酒全額回饋」住房專案，期望吸引「飲君子」青睞。房客以每晚6000元的價格入住精緻客房後，晶華美酒管家會送上價值至高10720元的美酒組合三選一，由餐飲團隊攜手星坊酒業共同規劃出的 「晶華嚴選組」、「世界名莊巡禮組」以及「狂歡派對組」三組酒單分別囊括3、5、10瓶精選酒款，房客可以任選一組盡興暢飲，選用「晶華嚴選」組合者再贈奧地利Riedel酒杯兩只。12月29日前搭乘高鐵入住，車票還可享全台最低6折優惠。

「買房送餐」已是台北市各大五星級酒店最為熱門的住房促銷專案，台北晶華酒店為開闢新戰場推出「品酒饗樂假期」共有三大主題酩品組合，第一組是總市價9000元的「晶華嚴選組」，內容包括法國AYALA Brut Majeur NV香檳、法國阿爾薩斯的Trimbach Reserve Riesling白酒和美國加州那帕山谷的Robert Mondavi Private Selection Cabernet Sauvignon 紅酒各一瓶，另外再加贈奧地利酒杯之王Riedel酒杯兩支。

第二組是總價也同樣高達9000元的「世界名莊巡禮組」組合，內容包括晶華獨家進口的法國氣泡酒Louis Perdrier NV、美國白酒Milestone Chardonnay 2013、德國甜白酒Selbach Oster Red Label Riesling 2018、義大利紅酒Frescobaldi RemoleToscana 2019以及智利紅酒Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon 2018共5瓶來自世界各大酒莊的精選。「狂歡派對組」則是備妥了美國白酒4支（Robert Mondavi Woodbridge Pinot Grigio NV)以及法國紅酒6瓶（William Bordeaux VV Bordeaux AOC 2019法國波爾多葡萄酒木箱組)，總市價10720元的晶華獨家美酒共10瓶。

台北晶華酒店上述專案每房6000元，加購CNN全台唯一推薦的自助式早餐可享買一送一優惠，即日起開始接受訂房。

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