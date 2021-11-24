桃園市有名國中生近期在手機軟體中點閱同學傳來的網站，看到1名化名「陳曉曉」女子，經引誘下拍下不雅影片並上傳，隨後陌生男子勒索10萬元不成，竟將影片外流給學校學生及教師，警方介入調查，將依涉及恐嚇、妨害風化、兒少性剝削防制條例罪嫌偵辦。

李姓國中生日前經引誘自拍不雅影片上傳至網路平台，18日接到陌生男子的恐嚇電話要求支付10萬元，勒索不成便將影片散播給李生的專任老師、同學等人，李生相當害怕便向學校老師求助。

李生向老師表示，「一開始覺得是詐騙沒什麼，但後面事情一發不可收拾」，老師卻回應「自行處理或找學務處」，家長認為校方的處理態度非常不積極，而李生的母親也於23日至警局報案。

警方表示，目前已立案，將根據學生上網資料，並調查其交友、手機通訊軟體，另外針對有收到影片的師生做追查，將依涉及恐嚇、妨害風化、兒少性剝削防制條例罪嫌偵辦。

對此教育局回應，21日獲知該狀況後已立即進行校安、社政通報，並召開性平會研議被害人相關輔導措施，後續將由社會局社工陪同李生到警局做筆錄，學校也將配合社工及警方辦理後續事宜，並持續輔導追蹤受害學生。

教育局強調，學校應透過平日教學過程，加強實施學生法治教育、品德教育、偏差行為防制及被害預防宣導，並持續加強各校性別平等教育宣導，培養學生具有自我保護及性別平等意識和觀念，建立安全友善校園學習環境。