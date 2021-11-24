歹徒佯裝老同學，誘騙被害人投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園一名5旬張姓女業務員，日前接到LINE暱稱「陽光」主動加好友，對方先以「老同學早安」裝熟搭訕，在雙方聊一陣子後向張女提起外匯投資，先要求張女下載虛擬貨幣交易APP，並加入LINE名稱為「M..T..4」的客服。

客服向張女推薦購買「火幣」，指示張女將火幣轉到虛擬電子錢包地址，待確認入帳後，可在APP上顯示資產狀況，張女共匯款4次到幣商指定帳戶。直到張女想提領出投資獲利，對方卻以各種藉口告知需再匯入款項才能提領，張女才驚覺受騙，遭詐金額高達1690萬元。

高雄另一名50多歲余姓家庭主婦，日前也接到微信有人主動加她為好友，對方自稱是她的老同學，向余女介紹投資黃金，兩人後來簽署委託操盤合同，協議於10月底前拿回操作本金及獲利，余女依對方指示至偽冒網站申請網路投資黃金期貨帳戶，從9月至11月間共匯款11筆到對方指定帳戶，直到余女發現帳戶遭到封鎖，始知遇上詐騙，痛失1750萬元。

刑事局表示，近來詐騙集團利用LINE或微信主動加好友聊天，先以舊識或老同學身分開頭搭訕，待裝熟閒聊一陣後，再提起有外匯期貨、黃金及博弈投資等管道，但類似的投資詐騙會有標榜快速、輕鬆、保本保息、低風險及高獲利；高人頭佣金，公司成立期間短；提供不明連結網址要求下載投資平台或加入投資LINE群組；投資平台網頁內部分按鍵無反應等特徵，提醒應透過合法金融機構進行交易，以確保權益。