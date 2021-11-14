林姓男子因違反性騷擾防治法被羈押於台北看守所，未料他在2018年間在看守所走廊意外撞見護理師美美（化名），色心再起，竟徒手抓住美美的手腕，並趁機襲胸得逞。美美憤怒提告，意外揭露林男先前至少犯下17件性騷擾案件，她向法官控訴，在看守所被襲胸後，長期無法入睡，出現創傷後壓力症候群症狀，而新北地院近期判處林男賠償40萬元確定。

林男原本從事人力仲介打工，但在多年前曾犯下性騷擾案件，被羈押在台北看守所，2018年9月期間他在看守所衛生科診間走廊，剛好看到美美路過，便突然伸手抓住美美手腕，並一手襲胸美美得逞，事後，美美對林男提告，林男刑事部分被判處10月徒刑定讞。

另外，美美也對林男提出民事求償，美美向法官表示，林男完全不尊重他人身體自主權，他身上至少有17件違反性騷擾防治法的確定判決，顯見其侵害女性的行為習以為常，刑事案件審理期間，還試圖以精神障礙減輕責任，顯見他知法玩法、藐視法律。

美美表示，她在監獄衛生科擔任護理師，在每天工作的地方被襲擊，當天的場景像是惡夢般歷歷在目，每天上班都提心吊膽，擔心會再被攻擊，且事發後身心受創，長期無法入睡、焦慮感嚴重，還就診求助身心科。

新北法院認為，林男所為確實已經侵害美美的身體、自由、貞操等人格權，且依據美美的處方籤等證物，確實可見其精神心理受創，而林男在刑事部分審理期間也承諾賠償美美精神撫慰金，因此判處林男賠償40萬元。