台東市區今年9月驚傳有詐騙集團將民宿包棟做為詐騙機房。（本報資料照片）

由鄭姓男子組成「神話」詐騙集團，在台東包棟民宿跨海詐騙中國大陸人士，得手人民幣400餘萬，台東地檢署日前偵結，以詐欺罪起訴鄭男等22人，成為台東歷年來單一案件起訴最多被告案件。

起訴書表示，綽號「蛋頭」的鄭姓男子在2021年6、7月起以170萬元成立代號「神話」的詐欺集團，並於7月間先在台東市郊區承租民宿作為機房，展開詐騙，後因民宿發生房客輕生事件，引起警方關注，「蛋頭」擔心被警方發現機房，於是另覓地點包下台東市區整棟民宿，繼續從事詐騙行為。

起訴書指出，雖然詐騙集團更換機房地點，但仍難逃法網，遭警方盯上，今年9月1日台東地方檢察署檢察官羅佾德指揮警方前往民宿攻堅，拘提、傳喚鄭男等22人到案。

據了解，「神話」詐騙集團以每個月2萬8000元至3萬5000元不等薪資，除了工作底薪，另發放詐欺績效工作獎金為代價，吸引21名20多歲的年輕人擔任成員。其中工作細分為第1線喬裝大陸各省級地區通信管理局客戶服務人員；第2線假扮公安部人員；第3線誘騙被害人匯款；另有成員接送、飲食採買及清潔等工作。

台東地檢署主任檢察官謝長夏19日表示，「神話」詐騙集團案日期偵結，依詐欺罪嫌將22人提起公訴，經統計該集團在中國大陸犯下30起詐騙案，有15件得逞，不法所得人民幣439萬9600元。這也是台東地檢署近年來同一案件起訴最多被告，目前尚有成員羈押中。