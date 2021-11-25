新北市海山警分局於今（25）日辦理守望相助隊任務訓練。（海山警分局提供）

新北市海山警分局於今（25）日辦理守望相助隊任務訓練。（海山警分局提供）

新北市海山警分局於今（25）日辦理守望相助隊任務訓練，由局長黃宗仁、板橋區公所副區長陳必信及分局長李忠萍出席參與。針對海山分局轄內60個守望相助隊隊員，講授有關當前海山分局掃毒、打詐、婦幼（交通）安全維護等工作，內容精彩豐富、生動活潑。

黃宗仁一開場即強調五力「守望相助隊、義警、民防、警友與志工」是警察最貼心的夥伴，也鉅細靡遺敘述新北警今年以來，歷經新冠疫情、非洲豬瘟等國難等級的重大事件步步進逼，瞬間工作從面對以往有形的犯罪者，到現在無形、惡毒的病毒，但整個團隊凝聚共識，即時投入疫調等作為，發揮強韌的戰力，完成不可能的任務。此外，疫情期間，民眾轉向網路經濟行為，也造成詐騙案件增加，歹徒騙取民眾血汗錢，可惡至極！然而新北警打詐決心絕不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全，營造最優質的生活環境。

會中黃宗仁還開心的與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部份亦為六都第一！」這是大家努力奉獻的成果！幸虧有守望相助隊人員無私奉獻及熱心協勤，為治安貢獻心力，對於轄內治安維護工作全心投入，警力結合「五力齊發」，讓400萬新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。最後，全體大合唱「台灣英雄」這首歌，現場氣氛溫馨感人，士氣熱絡高昂。

分局長李忠萍表示，面對詐騙及犯罪手法不斷翻新，因此，分局與「五力」暨轄區各金融機構、超商、醫療院所等分別成立Line群組，將最新的犯罪手法案例即時上傳，再透過群組內的成員分享給其親友，希望將防詐意識的觀念由點到線再擴大到面，凝聚警民力量，共同防制犯罪的發生。