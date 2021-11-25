南韓「Jannabi」樂團以「新復古」曲風走紅，2019年更因歌曲《為了猶豫不決的戀人們》一曲成名，在南韓擁有超高人氣，然而日前樂團鼓手尹結（윤결）卻傳出，他搭訕女方不成，惱羞成怒毆打對方，引起一片譁然，目前他正在接受警方調查。

據韓媒《CHANNEL A》報導，尹結於20日至21日間，出席江南狎鷗亭洞酒吧朋友婚禮答謝宴，他在宴會上和一名女性搭話，女方卻沒有回應，讓他當場惱羞成怒瘋狂毆打女方後腦勺，目擊者指出，尹結還在現場失控了一陣子，不停亂丟東西，引起一陣騷動。

該名女性向警方報案後，尹結目前以暴力嫌疑人身分接受調查，然而他先前以社會服務要員身分服役，7月退伍回歸樂團，沒想到就鬧出問題，對此，Jannabi所屬經紀公司表示：「尹結於入伍前已經解約，目前以客座成員身分參與樂團活動。」第一時間切割關係。

公司同時也透露，他們已經聽尹結說了相關細節，但他的說法和報導內容不一致，也讓公司感到困惑及為難，「從以前開始就已經警告成員們，不要捲入觀感不佳的負面事件，卻仍發生了這種事。」語氣間盡是無奈。