臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣各地最近連連發生超商店員被攻擊、暴力球棒隊惡性群毆等治安事件，輿論譁然。行政院院長蘇貞昌23日召集各相關部會首長召開治安會報，蘇裁示提升超商自我防衛能力，並要求各部會從各方面再盤點，包括加強關懷通報、執法力道、積極偵辦移送並加強提高聚眾鬥毆案件犯罪起訴率等。消息一出引發熱議，有網友表示：「法官會聽你的嗎？」「是我誤會司法有獨立了呀」。

綜合媒體報導與行政院新聞稿指出，蘇貞昌表示，透過媒體報導這些暴力事件，最易影響國人對治安的觀感。而政府透過修正刑法第149、150條妨害秩序罪，並在去年1月施行後，全國各警察機關皆致力提升執法力道，積極偵辦移送，且新法實施後，在起訴犯罪者比例已由10％大幅提升至近30％，定罪率也高達9成，惟希望修法後相關的起訴率仍能持續精進提升。

蘇貞昌進一步指出，警察機關接獲報案後，雖大多能迅速至現場壓制，但在相關犯罪證據蒐集及移送方面，仍須再加強員警教育訓練，完整蒐集犯案手法、嚴重程度、是否為累犯等資訊，並適切呈現法律構成要件，以利檢方起訴。

消息一出不少媒體以「加強起訴率」為標題，引發網友熱烈討論，紛紛湧入臉書相關連結留言，留言則數超過200則：「法官會聽你的嗎？你以為你是誰呀？別老是在放話啦！」「『加強起訴率』？原來起訴率是歸蘇貞昌管的喔！是我誤會司法有獨立了呀」、「什麼叫做加強起訴率？行政可以干預司法？」「加強起訴率，然後廢死」。