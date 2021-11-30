行政院長蘇貞昌。（資料照片）

「台灣民意基金會」今（30）日公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的最新民調數字。2人在數據表現上都與先前比起來有明顯下滑。董事長游盈隆直言，2者皆與年底展開的4項公投脫不了關係，「是一個令人驚奇的下挫」。

財團法人台灣民意基金會今天（11/30）早上在台大校友會館舉行十一月民調發表會，主題是「四大公投、政黨競爭與台灣民主」，由基金會董事長游盈隆教授主持。

關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成七基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多5.6個百分點。這項發現顯示，此刻蔡總統聲望再一次落入4字頭，失去過半數公民的支持與肯定。

關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，四成五基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成六不滿意。不滿意的人比滿意的人多1.2個百分點。意味著蘇內閣已經迎來一個新的執政困境。

本次調查訪問期間是2021年11月22-23日二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。