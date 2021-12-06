2022地方選舉將至，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，更成焦點。國民黨方面立委蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊也表態參選，綠營方面則傳出可能由衛福部長陳時中參戰。據了解，國民黨內民調顯示，蔣萬安以38%的支持度，贏過陳時中的25%。

民眾黨立委蔡壁如日前表示，從民調來看，國民黨立委蔣萬安看起來贏定了，柯文哲26日被問到黃是否勝過蔣時秒答「of course」（當然）。被問及市長選舉相關問題，蔣萬安表示，「對我來講不管在哪一個崗位，我扮演好自己的角色」。

蔣萬安也說，自己會堅持和人民站在一起，捍衛國人權益，多項民調也顯示國人關心食安和人身安全，這點我會全力為民眾發聲。他也強調，現階段其實都不是很適合談選舉，對他來講，接下來最重要的是年底公投，最後衝刺階段，希望民眾了解公投。

根據《TVBS》報導，國民黨近來針對蔣萬安以及他在2022年台北市長選戰中的潛在對手陳時中等人進行民調，在蔣萬安投入各區公投宣講、逐漸走入基層之後，他與陳時中在民調上的差距逐漸拉開，並擴大領先優勢。根據11月30日的國民黨內部民調顯示，蔣萬安獲得38％的支持度，陳時中的25％，而黃珊珊的支持度則在15%左右。

同時，有藍營人士指出，蔣萬安的民調，在綠營占優的大同、萬華等區域都有顯著的進步。同時，蔣萬安的形象和問政表現，也頗能獲得青年選票和中間選民的支持。