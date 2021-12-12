變電所爆炸釀雙北大停電 台電致歉：設備故障

台北市文山區的萬隆變電所今早發生大爆炸，雙北逾30.5萬用戶停電，經搶修，下午1時07分已全數復電。台電下午緊急召開記者會，承諾將針對受影響的用戶祭出補償方案，會按停電時數扣減電費，最長停電時間約3小時。

台電萬隆變電所今上午9時42分發生爆炸，造成北市文山區及新北市新店區等地區大停電，總計30.5萬戶受影響，台電表示，因為這次停電是屬於設備故障，將依規定來辦理用戶電費扣減事宜，會依照停電時數做扣減。

台電表示，這次設備事故，主要是台北一次變電所發生設備故障過熱引發起火，這也是台電一次變電所近兩年來首次發生事故，因設備故障過熱，造成失火，因在室外，濃煙大，進而造成其他斷路器跳脫，引發七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電所停電。

至於外傳萬隆變電所上月就曾發生事故，台電表示，經查並沒有相關事故發生，設備運轉皆正常。

台電強調，未來遷入新的變電所，不論消防，或變電器材都採用最新設備，對於舊設施也會加強巡檢。