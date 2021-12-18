彰化縣花壇鄉廣成建設公司陳姓負責人，2018年間為了住宅土地建案，認為一棵老龍眼樹將影響建案道路通行，竟透過當地村長向清潔隊長請託，未經樹主人同意即讓清潔隊員將龍眼樹砍下還製成木椅，樹主人不滿父親生前種下的老樹平白被砍除，憤怒提告，陳姓建商除因毀損罪被判刑5個月確定，民事部分還須賠償樹主人45萬元，仍可上訴。

根據判決書，陳男2018年在花壇鄉興建住宅建案，同地號上有棵龍眼樹影響工程前道路通行，陳男因此主動向當地中庄村李姓村長請託，要求清潔隊前來砍樹，當時廖姓清潔隊長在不知情情況下，指派陳男等5名清潔隊員，於同年7月4、5日兩天，前來鋸斷龍眼樹，龍眼樹只剩下樹頭死亡，鋸下來的龍眼木樹幹則被花壇公所製成木椅等家具再利用。

老婦人控訴，那塊土地是父親李男和伯父兩人共有，父親1917年在自己的持分土地上種下這棵龍眼樹，這棵龍眼樹對她而言是一輩子的情感寄託，是對父親的紀念，在取得堂兄弟的授權後決定提告，並請求建設公司連帶賠償165萬元。

陳男坦承，為了節省移植樹木費用，才會請不知情的清潔隊員砍除。把它砍了。且事後曾找到另一個差不多尺寸的龍眼樹，欲移植原地做為補償卻遭老婦人拒絕，當時曾請業者估價，樹圍160公分的龍眼樹，樹木價值和運費移植工資等才3萬2000元，老婦人請求金額顯然過高。

審理法官委託華聲科技不動產估價師事務所，估算老龍眼樹的成本價值約8萬8089元，再參考鄰居證稱其樹齡至少約有70年，鑑定報告則指若有百年樹齡，其實際成本價值應增加到17萬6178元；判決書上強調，龍眼樹並非珍稀樹種，種在路旁供觀賞遊憩，雖無收益價值，但有其體驗價值，因此判決陳男及其經營的建設公司，應連帶賠償老婦人45萬元。