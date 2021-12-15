市議員曾朝榮(左二)為清潔隊員請命，要求市府儘速解決人力短缺窘境增加隊員編制，維持市容與環境衛生。（陳世宗攝）

台北市平均每一萬位市民就配有26位清潔隊員，台中一萬個市民卻只有13位清潔隊員。市議員曾朝榮為清潔隊員請命，要求市府儘速解決人力短缺窘境增加隊員編制，維持市容與環境衛生。市長盧秀燕指出，中市將爭取相關經費和員額，希望全國直轄市預算比例一致，不要一國三制。

市議員曾朝榮、賴順仁於市政總質詢時指出，北屯區是台中市人口數最多的行政區，但清潔人員人數配置卻是全市比例最低；北屯區每一萬個市民，環保局竟只配11位清潔隊員，連台北市一半的清潔隊員都不到，更低於台中其他各區平均值，市長還出自北屯區為何未照顧鄉親。

曾朝榮指出，自2018年到現在，台中市整個土地重劃面積、區段徵收、建地開發，盧市長從政這20年來總共增加1250公頃以上土地、建地，並增加許多道路用地、公共設施、人行道等，這些都需要清潔隊員來維護；但人力如此短缺的狀況，如何能夠維持市容與環境衛生。

盧秀燕說，前市長胡志強在2014年核定全市將增加900名清潔隊員人力，分三年執行截至目前已完成。中市清潔人員服務市民人數比是六都第四，各區清潔隊員匡列人數將與工會同仁充分協調，互相調節各區工作分配，大家都希望人多、車多、設備多，如何調節到最合理工作量比較重要。

盧秀燕表示，台中市比較晚升格直轄市，獲得中央統籌款分配數不如台北及高雄，且台北、新北、高雄的預算員額比台中高很多，人力經費也高許多，台中市將爭取相關經費和員額，希望讓直轄市預算比例一致不要一國三制，至少不能差太多。

環保局長陳宏益強調，台中市各區清潔隊員服務市民比例，平均是1比500至900人，北屯區隊服務比是1比800多人，服務人數稍高，但北屯區車輛數相較其他區隊多，雖人數較少但重機具配給多；相較有些區隊因設備無法發揮，人力配備較多，將透過跨區協調機動調整，清潔隊員在每區隊工作量差不多。