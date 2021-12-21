全國教育產業總工會今天召開記者會揭露，高雄市專幼（專設幼兒園）教師指控，包括已67年歷史的前金幼兒園在內的5所專幼是血汗專幼，多年來一直沒有增置教保服務人員，導致老師們下班後必須留下來做行政工作，影響其身心及家庭生活甚鉅。

依據「幼兒園行政組織及員額編制標準」規定，「幼兒園招收人數在150以下者，得再增置教保服務人員1人；逾150者，得再增置教保服務人員2人。」

全教產理事長林碩杰表示，高雄公立專幼，目前僅剩5園，招收學生人數皆達150人以上，依法應每園增置2名教保服務人員。台北市、台中市、桃園市、台南市、新北市於2019年起至2021年2月均已增置人力（教保服務人員），六都中唯獨高雄市「無增置人力」。

「高雄市公立專幼教保服務人員勞動條件差，堪比血汗工廠。」林碩杰以前金幼兒園為例，除了園長以外，沒有主任等中階主管，行政職務皆由老師兼任，造成他們工作負荷太重。

林碩杰說，教保服務人員一早上班至下午放學均無法擁有實實在在之休息時間，專幼作息時間表裡的中午用餐及午休時間，幼生均需教保服務人員在旁密集照顧，但目前1：15之師生比人力配置下，老師每天累垮。而前金幼兒園有4位老師，在學生放學後，還要繼續做行政工作，體力不堪負荷。

對於高雄市未善待專幼老師，全教產要求教育部不能坐視不管、必須盡到督導之責，要求高雄市政府改進，以給這些老師公平的對待。