國際獅子會300－Ｃ2區磊高獅子會21日捐贈清海國中拳擊隊20萬元訓練經費，為學校帶來及時雨。（清海國中提供）

國際獅子會300－Ｃ2區磊高獅子會21日捐贈清海國中拳擊隊20萬元訓練經費，為學校帶來及時雨。（清海國中提供）

台中市清水區清海國中拳擊隊學員雖少，但近年在各項錦標賽及全中運持續表現優異，因原生家庭大多相對弱勢，疫情期間募款不易，訓練經費短缺。國際獅子會300－C2區磊高獅子會得知消息後，21日捐贈拳擊隊20萬元經費，盼能解決學校窘境。

校長賴勝豐指出，學校拳擊隊學員雖少，近年來在各項錦標賽及全中運表現持續優異，充分展現生命韌性，由於原生家庭大多相對弱勢，且在疫情期間，學校募款不易，拳擊隊苦無訓練經費。

磊高獅子會獲知消息後，今日捐贈學校20萬元經費，會長劉思賢指出，今年景氣雖尚未回溫，但磊高獅子會持續加碼社福奉獻，更希望這筆捐贈能拋磚引玉，邀請社會各界一同為弱勢學生加油打氣。

劉思賢也率領獅友們扮演耶誕老人，發送糖果給在場學生，學生以精采的有氧拳擊、街舞和相聲等節目回饋，磊高獅子會年終送暖義舉，贏得全體師生熱烈讚揚。

磊高獅子會自8月底成立，執行多樣化社會服務工作，捐贈愛心傘、消防數位通訊設備、台灣LCTF基金會以及舉辦捐血活動等，都在全體獅友熱情響應和熱烈捐輸之下迅速完成，積極參與各項社會服務工作，未來更將持續以創新服務的精神，擦亮磊高獅子會的品牌。