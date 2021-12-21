近年歷經布景工廠大火，和疫情重創，紙風車劇團再出發，本周聖誕節將到台中大雅區大雅國小搬演代表作品《紙風車幻想曲》，招牌角色唐吉軻德也重現。

「身為一個英勇的騎士，本來就應該要幫助別人。相信自己，堅持到底。」這是唐吉軻德的經典臺詞。紙風車任團長表示，去年新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣因為全民齊心抗疫，各司其職，「我們每個人就好比英勇的唐吉軻德，擊打著風車巨人、也勇敢迎戰了巨龍怪獸。」

台中市長盧秀燕表示，國內自5月起疫情升溫，衝擊藝文產業，在8月防疫降級的許可下，文化局陸續展開藝文振興系列活動，在聖誕節歲末之時，邀請紙風車演出《紙風車幻想曲》，希望透過《紙風車幻想曲》的演出告訴孩子們，不要害怕走出自己的路，面對種種挑戰，「只要勇敢踏出夢想的步伐，我們都是唐吉軻德。」

《紙風車幻想曲》將於12月25日晚上7時於台中市大雅區大雅國小演出，包含「唐吉軻德的冒險故事」、「起床號」、「動物運動大賽」、「八歲一個人去旅行」及「神奇黑光棒」多段表演內容。為防疫，現場觀眾仍需戴口罩、量測體溫、雙手消毒、實聯制等防疫措施。