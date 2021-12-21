台中市外埔區大甲溪畔生態公園(金仔坑)啟用至今已18年，部分設施老舊不堪，因應法規修正也需更新改善。台中市議員李榮鴻去年10月現場會勘，成功爭取420萬元經費，納入市政府美樂地計畫改善，21日會同相關單位再度會勘進度，預計下個月就可進場施作新設施。

市議員李榮鴻表示，大甲溪畔生態公園(金仔坑)是兼具親水與生態公園，夏日炎炎小朋友最喜歡前往玩水，但因部分設施遭人為破壞，以及年久未修不堪使用，也有安全疑慮，期盼這次改善工程完工後，給孩子及遊客們更好活動遊憩空間。

建設局指出，大甲溪畔生態公園改善納入美樂地計畫，包含新設共融式彈跳床、轉轉盤及更新組合遊具，也將改善無障礙通行道路、沙坑及供水設備，工程經費約420萬元，約需180個工作天，預計下月可進場施作。

水美里里長陳俊樑及金仔坑協進會理事長陳在額表示，大甲溪畔生態公園是地方重要活動空間，也因為鄰近忘憂谷等景點，吸引許多遊客進入拍照，既然是地方觀光景點，就應該展現美好的一面迎接遊客，感謝李榮鴻議員為地方爭取及市府的支持，期待公園很快就可以重現昔日美麗風貌。