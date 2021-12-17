新北市中和區「漳和溼地」是新北市首座都會型人工溼地，卻因濕地內橋梁工程與維管預算問題自2014年封閉至今，為此新北市議員張志豪上任後強力向時任環保局長的劉和然副市長及侯友宜市長要求編列預算並重啟，更聯手江永昌委員向中央申請前瞻預算，經過多方努力，成功爭取共2758萬整修經費，漳和溼地整修工程於今年6月完工，預計明年初重啟，20日開放試營運及預約導覽。

張志豪表示，漳和溼地占地總面積6.7公頃，水域面積0.9公頃，2013年市府斥資近3600萬打造，風光開幕不到兩個月，隔年卻因濕地內橋梁工程與維管預算問題宣布封閉，十分可惜，為此他聯手江永昌委員爭取修繕經費，江永昌成功爭取中央補助7成1931萬，他也向時任環保局長的劉和然副市長及侯友宜市長成功爭取地方自籌3成827萬經費，中央聯手力拚漳和溼地重啟。

張志豪表示，在持續監督之下，溼地整修工程已於今年6月完工，20日將開放試營運及民眾預約明年一月的導覽，屆時將有專人陪同導覽漳和溼地的豐富生態，不僅民眾假日時多了一個休閒好去處，也帶給市民朋友一個生態研習的大自然教室。