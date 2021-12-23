台中市烏日區學田路跨界南屯區成了忠勇路，常在彩虹眷村外的分岔路口，大小交通意外事故頻傳。（民眾提供）

台中市烏日區學田路跨界南屯區成了忠勇路，市議員張耀中接獲市民反映指出，烏日往南屯方向的道路，一個綠燈起步後，用路人為了多續進一個路口，常在彩虹眷村外的分岔路口加速通過，致使大小交通意外事故頻傳，23日召集交通局、春社派出所等單位研商改善對策。

張耀中指出，烏日往西屯南屯的機車直行車輛的車速都非常快，加上這個路口前有個彎曲的角度非直線導致視線不佳，用路人輕則財損、重則體傷。

參與研商的春社所提供交通分隊統計資料表示，經查轄內忠勇路、嶺東南路口，於110年1月1日迄今共計發生9件交通事故，其中A2(受傷)8件，A3(財損)1件。

張耀中表示，統計資料是冰山一角，陳情反映的地方人士說，忠勇路路寬不小，車流量雖有尖離峰之分，但就是離峰時段用路人以為車少，常傳出碰撞事故但都未報案。交通局有必要調整號誌秒差，常使用這段道路者都知道這個第六個關鍵紅綠燈時間非常緊迫，所以車速快，易肇事。

張耀中等建議調整號誌秒差，使關鍵紅綠燈不與前面五個連貫，而是與後面的號誌連貫以利續進，等同重新編組，另外這路口鄰彩虹眷村出入分岔口，有必要劃設機車二段式左轉區，以維用路安全。

交通局強調，會將今日地方會勘意見研議送簽，調整號誌秒差和劃設機車待轉區將依討論意見辦理。