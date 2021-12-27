台中市政府交通局公捷處與中捷公司，每年規畫出國考察地點都不同，兩個單位今年考察未成行，明年卻換國家？市議員周永鴻27日質疑市府如何規畫未來捷運願景？交通局強調，中捷公司考察以捷運系統為主，交通局設定先進國家智慧運輸系統為目標，市政推動是一體，交通局將落實與捷運公司合作。

周永鴻27日在市政總質詢時表示，交通局公捷處今年原本編列29萬要到日本東京考察地鐵系統、轉運站及各項轉乘設施；中捷公司更是編列到香港與地鐵公司交流參訪，5天4人編列21萬8千元，但兩個考察計畫皆因疫情而未成行。

周永鴻質疑，如公捷處和中捷公司去年規畫考察時有清楚參訪目標和計畫，今年編列預算時應繼續沿用即可。奇怪的是兩單位明年都改去其他國家考察。公捷處編列29萬2千元到韓國首爾考察「C-ITS計畫、 5G智慧型交通管制系統應用」；中捷公司編列15萬3千元到柏林「參加柏林國際大眾交通運輸專業展」。

周永鴻表示，公捷處和中捷公司今年沒成行的考察計畫，明年全都換地點，實在讓人看不出考察究竟是為學習交流國外經驗，還是讓少數人能環遊世界，護照能多幾個入境章？

交通局表示，出國考察計畫是以市政發展方向為主軸，安排至交通建設績效較佳的國家考察，今年原計畫考察日本東京地區地鐵系統及轉運站各項設施，因新冠疫情而未實施，明年則計畫考察韓國首爾地區5G智慧交通管制系統及5G通訊技術在公共運輸上的應用。

中捷公司強調，今年原計畫前往香港考察是鑒於港鐵南港島線行車控制系統與中捷綠線採用同型式Alstom U400 CBTC 行車控制系統，藉考察可學習港鐵此設備操作與維護等相關異常處理經驗，因疫情並未出國考察；後續再重行研擬考察計畫，藉以建立軌道同業同系統營運維修交流平台，增進營運維修技能。