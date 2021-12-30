為改善新北市中和南勢角地區交通品質，立委江永昌向內政部與新北市政府爭取700萬經費，啟動「中和區南勢角聯外道路整體規畫」可行性評估，備受行政院重視。經過多次審查會議後，新北市政府交通局昨（29日）終將顧問公司所做成的可行性評估報告定稿，其中確認新闢東西側聯外道路方案為最可行，若經費無虞，將優先執行西側道路闢建計畫。

此次可行評估報告顯示，從中和興南路261巷附近出發之東西側聯外道路因為拆遷少、用地取得較容易，是技術及經費效益可行性較高方案；市府擬分兩階段執行，優先闢建西側隧道連接中興路，再開闢銜接終於新店祥和路之東側隧道，工程執行年期至少需要8年，總計含用地取得、拆遷補償及建設經費粗估需耗費36.2億元。

江永昌說，此次可行性報告是一重大突破，本次規畫的東西側聯外道路與民國98年規畫之南勢角隧道方案截然不同，過去是於中和交流道西側增設匝道，以隧道方式穿越圓通寺以南後銜接興南路，經費估計高達35億元，但舊方案只能作單側道路且工程難度高已被認為不可行。他感謝市府與顧問公司另闢蹊徑，找出更具經濟效益的全新路廊。

江永昌表示，南勢角建案新增迅速，交通問題只會更加惡化，改善計畫現在不做，未來一定會後悔；很高興能看到可行性報告終於定稿，這預示著南勢角交通改善計畫又邁進新的里程碑，江永昌承諾將全力向中央爭取經費，與新北市政府通力合作，結合短中長期方案，盡早改善中和交通問題，讓鄉親免受塞車之苦。