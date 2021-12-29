江永昌會同新北市水利局視察藤寮坑溝改善工程進度。（江永昌辦公室提供）

藤寮坑溝過去是以防洪為主而建設的子母溝，全長5.04公里，流經新北市土城區及中和區排入新店溪，是當地重要的排水管道。為打造親水及自然生態環境，新北市政府2019年提出「藤寮坑溝排水生態河川水環境營造計畫」，立法委員江永昌向中央爭取經費，隔年經濟部同意將該計畫納入「全國水環境改善計畫」，並核定補助前瞻經費6650萬，預計明年1月正式完工。

江永昌今（29）日會同新北市水利局河川工程科長黃茂松科前往現場關心工程進度。江永昌表示，此次水域整治從嘉慶橋至中正三橋，總長為700公尺，為求復育當地生態多樣性，整體建設採用自然工法，河流內以生態卵石堆砌，配合河流過往的渠溝，打造不同深淺變化、多元化的河域棲息環境，營造適合水生動、植物棲息場所，同時也可增加溶氧量淨化水質，有效改善河川品質。

江永昌指出，自復育工程開始後，藤寮坑已陸續有許多魚群、昆蟲前來造訪，亦有原生種植栽在內部生長，種種現象都可謂是經由大自然的鑑定，為地方帶來生命力。

此外，除了活化河域之外，這次的整頓也包括了陸域設施，範圍自員山橋至中正三橋，總長為450公尺，運用斜撐工法於右岸打造了寬1.5至2.5公尺步道及綠帶的混合陸廊、增設寬1.5公尺的雙線單向自行車道，沿途也增設了造型長椅設施、地崁式投射燈、LED條狀燈、河岸欄杆、造型膜構及橋台廣場，陸域與河域同時翻修，就是要將中和大排改造成中和綠廊道，給民眾一個在都市裡就能享受到自然生態的運動休憩場所。

黃茂松表示，整體工程已近完工，待施工路證核發即可將水、電接管，預計將在1月17日完工，目前皆已可正常使用。