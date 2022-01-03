花旗爆發「密約」風波以來最具代表性的勞資協商，將在本周五登場，除了金融圈高度矚目之外，立委也關注協商情況，民進黨籍立委江永昌在受訪時指出，花旗必須就密約影響所及的部分提供足夠的補償。

江永昌近二個多月來持續關注花旗的「密約」問題，他樂見勞資雙方進行協商之外，對於花旗密約以及對員工影響衝擊，江永昌在受訪時也強調，花旗案中最重要的便是勞工權益，他尤其要求金管會與勞動部必須善盡把關之責，站在維護勞動權益的立場上：「要求花旗銀行放棄密約，並與工會協商，取得雙方都滿意的結果！」

江永昌亦特別指出：「花旗銀行必須就密約影響所及部分，給出恰當補償。」事實上，花旗密約只要在存續期間，員工在轉業上就受到不平等的待遇。對此花旗工會也指出，已有不少的員工向工會反應，原本都已談到什麼時候上班了，結果突然對方「消失」，再不然就是必須先辭職，才不會害對方陷入「違反密約」的陷阱。

花旗工會則回應，所有金融業者裡，唯一能在密約之下得利的，就是最後的併購者，當然賣方也更因此能「叨高價格」，但這形同把賣方的售價，建立在勞工轉職權的犧牲。至於花旗資方日前聲稱有數百位員工已順利離職，工會認為，是否真有這麼多員工離職，證據有待商確，而員工去了哪裡，是否只能去簽了密約的15家銀行、金融集團之外的中小型機構，甚至被迫必須先離職，才能談新工作，這些都是員工所受到的委屈。