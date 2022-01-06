瑞銀和花旗周三發布最新的美股預測報告，瑞銀看好標普500指數今年上半年將漲破5000點，但可能在下半年失守該重大關卡。花旗則樂觀許多，看好標普500指數在明年底突破5000點。

花旗集團（Citigroup）周三上修對今年標普500指數的預測，看好在強勁的企業獲利支撐下，到2022年底，標普500指數將首次突破5000點大關。

根據Refinitiv所做的調查，標普500指數成份股企業2021年的獲利表現遠超出市場預期，在去年前三季的獲利年增率分別達到52.8%、96.3%和42.6%，而第四季獲利年成長率估將達到22.3%。

花旗在報告中指出，今年底標普可望上看5100點，這比去年10月時預估的4900點樂觀許多，但該投銀亦警告聯準會收緊政策可能會使股票估值面臨阻力。

瑞銀集團認為標普500指數今年上半年和下半年的走勢分歧。該投銀表示，成分股每股盈餘估將成長13%以及新冠疫情消退，將緩解金融環境緊縮帶來的衝擊，預估標普500指數將在今年第二季漲破5000點。但隨著企業獲利成長放緩，再加上聯準會可能加速升息和政治方面的不確定升高，到今年下半年，標普500指數可能回落到4850點。

2021年標普500指數累計上漲約27%，過去兩個月就上漲逾3%。

由於聯準會發布的12月會議紀要顯示該央行可能比預期更早、更快升息，且可能提前開始縮減資產負債表，周三標普500指數大跌1.94%，收在4700.58點，創下自去年11月26日、Omicron變種病毒的消息傳出以來最大單日百分比跌幅。