閱讀，讓孩子們乘著知識的翅膀，邁向寬廣的未來。玉山銀行及玉山志工基金會持續協助資源相對缺乏的小學改善閱讀環境，「玉山黃金種子計畫」12月29日於高雄市燕巢國小、屏東縣潮和國小，啟用全國第165、166所玉山圖書館，典禮由玉山合唱團優美的歌聲揭開序幕，伴隨著燕巢國小學生活潑逗趣的「鬥喙鼓」表演、潮和國小打擊樂團的輕快樂聲，傳達出對新圖書館的祝福與期待。

燕巢國小校長朱麗玲開心地表示，新圖書館不只讓師生圓夢，也是燕巢國小在閱讀教學中一塊重要的拼圖。閱讀，就像是孩子的WiFi，透過它可以連結不同層次的世界，因為有玉山銀行世界卡貴賓和玉山志工們的愛心，讓學生能「Join The World！」。

潮和國小校長謝相如也說，學校的雙語閱讀、MSSR、閱讀e獎徵答等多元活動，在玉山圖書館場域有了更多的可能性。書櫃裡的新書、粉彩色桌椅彷彿磁鐵般吸引學生的眼球，牆上主題壁畫則展現著潮和國小特色～雙語閱讀、打擊樂、巧固球、平板教學，已經有學生迫不及待預約說故事時間，圖書館即將展開一場故事饗宴。

玉山銀行副總經理林榮華表示，玉山黃金種子計畫持續為學童學習、學校教育、社區閱讀帶來改變，不只反映在學生借閱量、學校辦理閱讀活動頻率、連結學校與社區，學校老師也分享當初埋首於玉山圖書館裡的小學生，許多已經是各領域優秀人才，甚至有學生校友在寒暑假會回到玉山圖書館裡當志工。

「玉山黃金種子計畫」已在全國打造166所玉山圖書館，捐贈近41萬本圖書，超過11萬名國小學童受惠，同時玉山也持續推動「玉山數位書箱公益合作計畫」、「繪本創作工作坊」、《爬一座故事山》系列活動，發展數位閱讀、繪本創作並培育更多閱讀推廣志工，為播下更多知識的黃金種子而努力，發揮正面良善的影響力。