作為今日舉辦的美國消費性電子展（CES）的一部分，英特爾與Mobileye共同展示其技術進展和關鍵時刻、邁向獨立顯示卡領導地位，以及推出第12代Intel Core家族的最新成員。藉由這些里程碑，英特爾進一步致力於讓產業及其客戶和合作夥伴，於數位轉型的中心汲取四大超級力量－無所不在的運算、雲端至邊緣基礎設施、5G驅動的連網性和人工智慧。

於英特爾新聞發表會期間，英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant，加入視覺運算事業部副總裁Lisa Pearce，以及Mobileye執行長Amnon Shashua教授的討論之列，並分享英特爾橫跨多個策略業務單位的進展。

Gregory Bryant說道，英特爾的執行力回來了。從推動PC發展到高效能圖形，再到自動駕駛解決方案，英特爾和Mobileye相當自豪地能夠在多個產業創造新的生態系與機會。共同攜手合作夥伴和客戶，我們正在驅動橫跨產品、平台和服務的嶄新創新，並提供我們足以讓世界科技產生變化的願景，改善全球每個人的生活。

Mobileye宣布推出新款系統單晶片（SoC），專為自駕車（AV）所打造。植基於Mobileye領先業界的EyeQ技術，EyeQ Ultra於單一封裝中達成10倍EyeQ5 SoC的工作量，專為全自駕車提供最佳功耗效能所設計。

新聞發表會期間，Shashua加入與全球兩大汽車製造商CEO的談話。福斯集團執行長Herbert Diess與Shashua近期在德國慕尼黑的乘車回顧，用以宣布福斯使用Mobileye的先進地圖測繪技術，應用於VW、?koda、Seat品牌的輔助駕駛功能。Shashua更歡迎福特執行長Jim Farley加入討論，拓展Mobileye與福特之間的合作關係，並透過福特BlueCruise平台提供更加先進的輔助駕駛解決方案。

Mobileye同時宣布與吉利極氪品牌的兩個首次合作案，預計於2024年開始量產一款消費級Level 4自駕車，以及向客戶推出並出貨業界首款配備360度環景感測系統的全功能Level 2+車輛，其具備今日市場上最為先進的縱向與橫向控制駕駛策略。

英特爾宣布推出第12代Intel Core H系列處理器，為全球最高效能筆電處理器設下標準新高。建立在Intel 7製程節點和英特爾首款效能混合設計，H系列由旗艦款i9-12900HK領銜，最高效能提升幅度達40％，提供無可比擬的遊戲體驗，相較前一世代的筆電遊戲市場王者i9-11980HK，遊戲速度更可提升高達28％。

英特爾展示超過20款由第12代Intel Core H系列注入動力的全新設計，預計包含Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、MSI和Razer在內的合作夥伴，共將推出超過100款設計。除此之外，英特爾揭曉新款超可攜筆電處理器P系列產品線，為輕薄型筆電帶來極致玩家級效能。